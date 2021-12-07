Well of course women’s records are being smashed! https://t.co/tMBrgCLkXX



Lia competed as male for first three years in #NCAA.



This is not right!



We need to return to #SexBasedSports!



#SexNotGender to preserve fairness for female athletes. pic.twitter.com/AcDvx7MTIB — Linda Blade (@coachblade) November 30, 2021

運動競技應該是公平至上還是人權至上？蓋洛普今年5月在美國進行民調，只有34%受訪者支持跨性別選手參加自己認定的性別，多達62%受訪者堅持所有人只能依照自己出生時的性別參賽，4%的人無意見。美國總統拜登(Joe Biden)以行政命令保障跨性別者的各項權益，包括自由使用廁所與更衣室、自由參與學校體育賽事，看來沒有受到多數人支持。

蓋洛普2019年的調查，美國71%人民支持開放跨性別者從軍，但在2021年這個數字下降到66%。現今至少有10個州自行立法禁止學生不遵照自己的出生性別參賽，這主要是為了保障女學生的權益。

《紐約郵報》報導，22歲的莉亞湯瑪斯(Lia Thomas)上個月打破了賓州大學女子游泳200公尺、500公尺自由式紀錄。莉亞湯瑪斯原名叫做威爾湯瑪斯(Will Thomas)，他原先是男人，前3年在男子項目競賽。估計以莉亞湯瑪斯的成績，可以在全美大學女子游泳賽拿下前3名。

芝加哥體育教練琳達布雷德(Linda Blade)數度推文批評：「他當然可以破女子紀錄了，莉亞前3年在大學聯賽是男子運動員！」加拿大雜誌《Western Standard》一篇觀點指出，湯瑪斯將自己的睪酮素濃度降到女性標準才去參賽，但睪酮素並非生理男性唯一的優勢，證據就是湯瑪斯從一個二流男性運動員成為全美前3的大學女性運動員。

全美國的跨性別人口不斷增加，早已突破100萬人，支持跨性別的人士認為阻止湯瑪斯參加女子賽事有違美國的憲法精神。湯瑪斯表示他5歲就開始游泳，他非常高興能夠以跨性別的身分繼續參賽，讓他感覺獲得很大的回報。