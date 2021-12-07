科技部指出，斯洛伐克經濟部政務次長葛力克率領官員團代表13人於7日拜會科技部部長吳政忠。訪團成員來自斯國經濟部、創新及能源局、教育科研暨體育部以及斯洛伐克科學院與斯洛伐克科技大學等。雙方科研單位也期許未來能在量子通訊上進行台歐串聯合作。

吳政忠表示，科技部已持續推動台灣與斯洛伐克相關科技合作，未來將拓展合作領域，包括推動園區交流與太空科技合作。

雙方交流會中，葛力克感謝有機會與吳政忠及相關官員進行高層對話。科技部由產學司許增如司長簡報科技部產學推動策略，包括科研成果的加值、推廣國際鏈結，以及創新育成及加速等，盼透過台灣經驗分享深化和斯洛伐克的合作，創造雙邊大學、企業及新創共榮。工程司李志鵬司長簡報台灣半導體發展經驗。

斯洛伐克訪團將於8日參訪新竹，竹科管理局除提供園區的簡報也安排專人繞園導覽。竹科局長王永壯將設宴款待斯洛伐克訪團。隨後訪問團將參訪國家實驗研究院的國家太空中心（NSPO）與台灣半導體中心（TSRI），由國研院代理院長林博文接待。

科技部表示，竹科已與Zilina大學簽訂瞭解備忘錄以促進雙方合作，王永壯還將於8日與Kosice大學簽署合作備忘錄。國家太空中心已持續與斯洛伐克太空發展辦公室透過視訊會議進行交流。斯洛伐克訪問團到訪新竹時，該國太空發展辦公室主任將代表該國投資暨貿易發展局(SARIO)與國家太空中心主任簽署合作備忘錄，共同推動太空產業及科技研究合作。

對於台灣和斯洛伐克雙邊科研合作，科技部已持續透過雙邊協議機制與斯洛伐克科學院及教育科研暨體育部所轄研究發展署共同補助合作研究計畫及人員交流計畫。

吳政忠10月拜訪斯洛伐克科學院時，已與斯國合作協議機構就雙邊合作現況交換意見，並聽取科學院量子研究中心主任兼歐盟量子旗艦計畫簡報，也參觀歐盟在RCQI佈建的歐洲第一條量子通訊網路。

科技部表示，行政院已啟動我國量子運算新戰略，跨部會由科技部、經濟部、中研院組成量子國家隊，未來5年投入80億元，發展核心技術及培育人才。吳政忠期許未來兩國能深化科研合作，並拓展在量子通訊的合作，進而串聯台灣與歐洲量子科技研究。