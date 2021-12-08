阿拉伯聯合大公國今天宣布，自明年起週末時間改為星期六和星期日，每週工作日將縮短為4天半，星期五工時於中午12時結束。這是為強化經濟競爭力、增進生活與工作的平衡。

阿聯目前實施與其他區域國家相同的星期五、星期六為週末的制度，新政策使其更與西方國家接軌。政府機構明年元旦起將強制施新措施，星期五工時於聚禮之前的中午12時結束。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，阿聯官方在聲明中表示，此一轉變將可「確保與定星期六和星期日為週末的國家之間金融、貿易和經濟交易順利進行，增進總部設在阿拉伯聯合大公國的數以千計企業和跨國公司的國際業務聯繫和機會」。

阿聯是波斯灣油國、區域商貿和旅遊中心，在與鄰國沙烏地阿拉伯的經濟競爭日益白熱化之際，過去一年已經採行措施，對外資和國際人才招手。

阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）報導：「將週末時間延長的作法是阿拉伯聯合大公國政府致力促進工作—生活平衡、提高社會福祉的一環，藉以提高工作績效並且增進阿拉伯聯合大公國的經濟競爭力。」

WAM指出，新措施上路後，阿聯將成為第一個每週工時短於5天的國家。

阿聯去年廢止對「榮譽處決」（honour killings）的法律保護、放寬飲酒限制，並准許未婚情侶同居，作為政府改善法規和投資環境，加強寬容原則的一環。

當局也開始核發效期較長簽證，藉以吸引和留住國際人才，並且鼓勵企業赴當地拓展業務。

不過，移工在阿聯遭遇嚴重違反人權的侵害情況時有所聞，例如拖欠工資，或是為人詬病已久的「外勞擔保制度」（kafala system）等。目前仍不清楚有關作法對於移工可能造成什麼程度的影響。

「外勞擔保制度」將外勞居留資格與雇主或擔保人掛鉤，勞工必須得到雇主同意才能換工作，且若逃跑可依「潛逃」罪名起訴。