台股多頭行情持續加上經濟景氣基本面強勁，帶動企業首次公開發行（IPO）熱度。據金管會統計，2021年前11月已有23家公司申請上市、18家申請上櫃，合計達41家、已創下近3年高點，全年45家申請IPO目標應可順利達陣。

觀察近5年申請IPO公司家數，2016～2019年為67家、55家、57家、40家，其中本國分別為53家、55家、57家及34家，外國分別為14家、7家、9家及6家。去年原規畫達52家，包括上市24家、上櫃25家，但最終僅達40家，包括上市19家、上櫃21家。

而今年金管會考量疫情等因素較保守設定，目標全年45家公司IPO，其中上市至少20家、上櫃至少22家。截至11月共有23家公司申請上市、已超越目標值，另有18家公司申請上櫃、尚未達成22家目標，但櫃買中心預計至年底應可達成目標，合計可望達45家。

證期局副局長蔡麗玲表示，企業申請上市櫃需要時間布局，且需考量資金時間、發展布局與客觀環境等因素選擇上市櫃時機。就本國企業來看，今年前11月共有39家申請IPO，其中上市達22家、創近6年高點，上櫃則有17家。

不過，外國企業今年迄今則僅2家申請IPO、上市及上櫃各1家，至少為近6年低點。對此，蔡麗玲指出主要是受到疫情影響，因為公司提出IPO申請，承銷商必須進行實地查核，由於疫情導致出入境不便，進而影響外國企業來台掛牌規畫計畫及進度。