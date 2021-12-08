英商科能（Canonical）發布第一個針對下一代英特爾物聯網平台最佳化的Ubuntu版本，可滿足多樣化垂直產業對智慧邊緣運算的獨特要求。

英特爾與英商科能兩家公司致力於在Ubuntu上實現英特爾物聯網平台的特定功能，如即時效能、可管理性、安全性和機能安全，以及允許使用者利用其改進的CPU和圖形處理效能。這種合作確保開發人員和企業可以創建可靠和安全的裝置，更快地將他們的產品推向市場，並從長達10年企業支持的Ubuntu中受益。