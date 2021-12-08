德國汽車製造商BMW周二表示，該公司至今已經賣出100萬輛電動車，其中包括純電動車和混合動力車，BMW並計劃到2025年要賣出200萬輛純電動車。

BMW管理委員會成員Pieter Nota對記者媒體說，銷售的電動車有七成都是混合動力車貢獻，該公司也相信在目前消費者缺乏充電站的情形下，混合動力車將會持續扮演重要的銷售要角。

Nota說，持續對傳統的化石燃料汽車進行更新改造，是讓汽車業繼續存在的重要一步，只有這樣，才能在整個客戶群中製造差異化和有所作為。

長期以來BMW一直主張投資於一系列技術來降低碳排，而不是只專注純電動車技術，BMW並反對全面禁售內燃機汽車。

該豪華汽車製造商希望到2030年實現至少半數的全球銷售是純電動車，但該公司數次重申，充電基礎設施的缺乏，是消費者購買電動車的一大障礙。

Nota說，晶片供應的短缺，也讓11月的銷售量水準略低於去年同期，但是BMW有信心，其營收金額將出現年增。