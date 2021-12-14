豪華汽車製造商BMW計畫未來把更多汽車放到中國生產。

BMW集團發言人在周一晚間證實該報導，頂級休旅車X5將不再只是在美國南卡州生產，也將在中國製造。X系列休旅車以前無例外地只在美國生產，現在BMW希望將幾款車型放到中國和南非生產，例如X3系列休旅車也將放到南非製造。

中國是BMW最大的市場，對於福斯集團和賓士汽車也是，今年前九個月BMW賣出了190多萬輛汽車，其中有約三分之一的67萬輛是來自於中國的貢獻。而BMW希望在中國生產X系列休旅車，一直是公開的祕密。

BMW發言人說，產量是按照需求來分配進行的，如果集團在中國生產某一車款時，可以根據中國買家需求來調整車輛款式和配備，也可以減少潛在的關稅壁壘問題；美中於2018年開始的貿易戰，拖累了集團獲利。

此外從2022年初開始，BMW將成為首家外資公司，其與合作夥伴華晨的合資企業，BMW將成為多數股權持有公司，首先將握有合資公司75%股份，隨後將完全控制該公司。

據了解，BMW 3系列轎車的電動版本也可能會獨家在中國生產。BMW不願證實該臆測消息。

另一家德國公司戴姆勒集團也將收購與北汽集團合作的合資企業之多數股份。