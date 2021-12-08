北市大同區南京西路3日中午發生男子當街架住陌生女子的脖子，熱心民眾見狀立刻通知警方，但男子進入長安西路一處市場後消失不見，警方沿途調閱監視器，晚間7點多通知到案，該男子疑為街友，到案後稱不記得有架住他人脖子，但承認畫面中男子是他本人，警訊後依強制罪函辦。

報案民眾聲稱「男子威脅女子疑似施暴」，一直跟隨著男子，沿著南京西路行走，民眾連續4次撥打電話，警方沿途尋找，直到民眾跟隨進入長安西路某市場內，涉嫌騷擾女子的男子消失不見，員警回到案發地，受理25歲徐姓女子報案，調閱監視器尋找可疑男子。

警方中午12點39分接獲報案，發現該名男子穿著紅色外套，突然用手架住徐女的脖子，整個過程大約3秒鐘，徐女趕緊跳開，男子又若無其事地走開，警方根據衣著，晚上7點20在中山市場通知36歲李男到案。

李男疑為街友，到警局後否認有架住他人脖子，並稱不記得早上在哪裡，警方提示監視器畫面，他坦承畫面中男子是他，卻無法解釋為何舉止怪異，員警通知衛生局，了解是否有類似病症，未發現任何紀錄。