NCSOFT旗下手遊《天堂2M》今（8）日更新，包含「激戰之島」60級等內容，同時推出多項活動與優惠。

《天堂2M》今（8）日更新，「毀壞的城堡」以及「激戰之島」皆新增60級可進入的區域，將有更強大的怪物出現，並能獲得更豐富的獎勵。此外，追加血盟等級14可進入的血盟突襲，首領為「奧爾芬」以及「歐克斯」。

毀壞的城堡

激戰之島

首領「奧爾芬」

首領「歐克斯」

《天堂2M》今日也推出了多項精彩活動：

●【挑戰！血盟突襲 第2季】：12/8維護後～12/15維護前，活動期間內，所有難度的血盟狩獵副本，只需使用1把次元鑰匙開啟，成功攻略血盟狩獵最終BOSS時，可獲得2倍的次元名譽箱（刻印）獎勵。

【挑戰！血盟突襲 第2季】

●【雪夜之狼】：12/8維護後～12/22維護前，「雪夜之狼」將於週一～週六每日中午12:30以及晚上20:30，出現在特定野外地區，成功擊殺「雪夜之狼」可100%獲得經驗值以及豐富獎勵，包含「雪夜寶箱（活動）、雪夜強化袋（活動）」。

此外，12/8維護後～12/15維護前，活動期間內每天12:00～15:00可透過郵件領取獎勵道具，包含「殷海薩恩寵*1000、殷海薩神諭之書箱（活動）、雪夜寶箱（活動）、魔精石（刻印）*100」。

【雪夜之狼】

●【毀壞與激戰】：12/8維護後～12/22維護前，活動期間內，「激戰之島」與「毀壞的城堡」副本時間加倍至2小時，在激戰之島與毀壞的城堡副本內，可隨機獲得「神秘戰利品箱（活動）」。

【毀壞與激戰】

更多遊戲內容與活動詳情請上官方網站查詢。