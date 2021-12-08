鈞興-KY(4571)11月營收1.96億元，月增7.8％，年減14.68％；累計前11月營收25.3億元，年增40.71％。近期由於電動工具主要客戶因晶片短缺及船期排程等因素調整庫存，供應鏈訂單有延遲現象，使得營收較去年同期有所下滑。

鈞興-KY積極投入工業機器人及諧波減速器等高階市場開發，目前在工業機器人高精密度的齒輪研磨、諧波減速器等產品接單皆有所斬獲，諧波減速機已打入匯川等客戶，明年也將有機會帶來新成長動能。

公司近年積極研發中置電機產品，並切入電動助力自行車，第一階段多款車型中置電機樣品已開發完成，可應用於E-Road(公路車)、E-Trekking(旅行車)、E-MTB(登山車)等自行車車款，後續將準備進行產品功能性、安全性及可靠性測試。

由於珠海廠滿載，鈞興已於越南設廠，但越南受到疫情影響延宕，預計今年底量產，2022年將有營收貢獻，也是明年期待成長的主要來源，法人估計，2022年集團將有15～20％的成長率。