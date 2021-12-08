行政執行署嘉義分署派員強制執行查封李男停放在路邊的車輛。（行政執行署嘉義分署提供）

嘉義縣民雄鄉李姓義務人開「霸王車」，自2016年至今年間積欠牌照稅、高速公路ETC費用及罰鍰等共240件，合計18萬9045元，李男申請分期繳款，但行政執行署嘉義分署執行官認為李男車輛被查封2次，藐視公權力，不准他分期繳款，李男只好1次繳清所有欠款。

李男所有的本田（HONDA）2000CC CRV休旅車，今年4月間被嘉義分署執行人員追查扣押後，李男即繳清當時移送執行的牌照稅及ETC費用罰鍰共7萬7135元。

但李男又被移送110件車輛欠繳稅費，欠繳11萬1910元，今年9月28日嘉義分署人員在嘉義市興業西路中油附近路邊停車格，再度發現李男的休旅車，二度將該車輛查封拖吊。

李男申請分期繳納，但被駁回，車子被查封1個多月後，他將所有欠繳金額全數繳清，才領回車輛。

嘉義分署表示，義務人李男自2016年起至今，長時間積欠多筆牌照稅、ETC費用及罰鍰等，經多次通知仍不理會，被嘉義分署執行人員鎖定為優先追查對象，因而遭嘉義縣財政稅務局人員以車牌辨識器2度查獲欠稅車輛，並通知嘉義分署派員到場強制拖吊扣車。

嘉義分署表示，李男多年來不斷欠繳車輛相關稅費及罰鍰達240件，強制執行前，對轄管單位的通知都不理會，視國家公權力為無物，今年4月間車輛已查封過，仍我行我素，不繳欠費。

因而嘉義分署行政執行官認為實無理由准許李男分期繳納，要求李男一次繳清所有欠繳稅費及罰鍰，否則將強制拍賣車輛抵繳，查封後1個月，李男體認到執行官執行的決心，日前已把所有欠稅款全數繳清，並直說下次不敢了。