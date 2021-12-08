歲末年終之際，即將進入法人聖誕假期，今年也進入尾聲，投資人正好利用這個時間點，檢視手中資產，重新調整明年趨勢，趁早進場布局。

富蘭克林華美投信表示，展望2022年第一季儘管仍具有疫情和通貨膨脹等不確定因素影響，但投資端仍看好股優於債，投資人應趁此機會，檢視手中資產，趁早掌握COZY相關主題及新趨勢布局。

富蘭克林華美投信建議，2022年第一季可以採用「C.O.Z.Y.」投資配置，輕鬆掌握最新趨勢。

其中，C.是指地China中國A股連巴菲特也看好的全球價值窪、O.是指Opportunity 指方舟女股神力推成長股，而富蘭克林華美系列中以AI新科技基金為投資於科技成長股、Z.是指Zero全球零碳排競賽正式起跑，而跟隨全球潔淨能源新趨勢，富蘭克林華美即將於1月3日推出潔淨能源ETF基金，Y. 則是指Yield，全球低利環境中的收息首選、則首推全球高收益債券基金產品。