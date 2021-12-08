遊戲玩家在The Sandbox使用的遊戲代幣SAND，搭上元宇宙話題，市價一度飆到最高超過8 美元，全台第一個上架SAND代幣的MaiCoin-MAX交易所，隨著市場熱度逐步開放SAND交易對換，包括SAND/USDT，SAND/TWD，8日表示雙方進一步聯手超優惠新註冊方案，提供新開新帳戶使用者，並購買任何數量SAND，即可獲得10 SANDs，市價約在新台幣1500元。

MaiCoin-MAX交易所表示，好奇元宇宙話題、又不知道該如何加入的一般消費者，透過遊戲及其發行的代幣，可說是較容易進入的低門檻，像The Sandbox，是Animoca Brands旗下一款領先的去中心化虛擬世界沙盒遊戲，遊戲使用了區塊鏈技術和元宇宙概念。其遊戲所發行的代幣SAND，是遊戲內交易的基礎亦是未來玩家可對遊戲營運方向去做投票的治理代幣。

知名運動品牌Adidas以及美國饒舌巨星Snoop Dogg都參與在The Sandbox的元宇宙中。Snoop Dogg在遊戲中購買了一塊土地（LAND），並在上面蓋了一棟豪宅，邀請他的朋友們一起在豪宅裡開趴。這種虛擬資產及沉浸式體驗，是傳統沙盒遊戲所沒有，也是元宇宙概念最吸引人的地方。

MAX與The Sandbox長期合作共同推廣，今年在台灣共同舉辦了獎金新台幣15萬元的3D體素設計比賽，及獎金高達300萬元的遊戲創作比賽，鼓勵遊戲創作者們發揮想像。The Sandbox近期還發佈Alpha版本，融入了邊玩邊賺（Play-To-Earn）機制，讓任何人都能體驗到遊戲社交，並在遊戲中賺取獎勵。