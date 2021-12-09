邏輯半導體投資氣氛生變！摩根大通證券震撼市場，開槍降評晶圓代工二哥聯電（2303）至「中立」，研判邏輯半導體產業景氣2022年觸頂反轉，聯電毛利率2022年上半年就會見頂，建議旗下客戶趁股價相對強勢時「高歌離席」（Time to take profit）。

儘管短期來看，摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）指出，聯電很可能因2022年第一季調漲12吋晶圓成熟製程價格，引發市場新一輪上調聯電每股純益風潮，然而，聯電將在第一季漲價早已廣為市場知悉，真正該擔心的是，市場或許認為此次是本波最後一輪漲價。

基於12吋晶圓製程產能陸續投入市場，自2020年底至2023年底將增加25％，摩根大通預期，聯電2022年上半年毛利率先達到40％以上後，隨後可能遭遇庫存修正，觸發市場對晶圓代工漲價續航力的疑慮，同時，因晶圓代工產能2023年有供過於求風險，聯電毛利率自2022年中後，亦可能轉為下滑。哈戈谷坦言，就算降評聯電的時間看來似乎稍微早了點，但趁現在股強勢時，若能逢高獲利了結，是不錯的選擇。

摩根大通證券補充，估計非先進製程晶圓代工2021、2022年資本支出將增加35％與12％，同時，12吋晶圓成熟製程產能2023年將會增加一成。一旦新一波晶圓代工產能投入市場，訂單交貨期便會開始縮短，這將使市場開始注意到供過於求恐即將來臨，並觸發邏輯半導體供應鏈的庫存修正。整體而言，摩根大通判斷，晶圓代工產業2023年將步入供過於求環境。