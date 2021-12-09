國發會今（9）日指出，洛桑管理學院（IMD）甫公布的2021年的世界人才排名，我國升至第16名，比去年進步四名，是近十年以來最佳的表現。

國發會表示，這項排名是就各國「投資與發展人才」、「吸引與留住人才」及「人才準備度」三大領域進行評比，我國在三大領域裡的排名皆優於去年，在64個受評比的經濟體裡，排名升至第16名，較去年進步四名，為近十年以來的最佳排名。

我國於2011、2012年排名第19，自2013年排名開始下滑，2016年第23，2018年第27，2020年第20，今（2021）年第16。

依據今年的評比，在亞洲地區，我國排名保持第3名，僅次於香港（第11名）、新加坡（第12名），而優於韓國（第34名）、中國大陸（第36名）及日本（第39名）。

國發會指出，今年排名能夠提升，顯示我國在此次疫情衝擊中，維持勞動市場穩定，培育國內人才，以及吸引海外人才等相關政策因應得宜，這應該是排名提升的關鍵。