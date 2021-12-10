多個地方政府研議實施囤房稅，房仲業者指出，在租屋市場需求較大的區域，房東可能將稅負轉嫁給房客，導致租金上漲。因此，政府必須審慎規劃，端出配套措施。

財政部日前邀集六都及新竹縣市等地方政府開會，盼新北、桃園、台中、高雄及新竹縣市，能仿效台北、台南根據囤房戶數多寡訂定「囤房稅」差別稅率；高雄、桃園、台中與新北近期陸續表態研擬加大囤房稅力道。

對此，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨今天受訪時指出，根據目前規劃是「不採全國總歸戶」，讓各都自行決定稅率使用，但由於各地區造價與路段率不同，計算出來的房屋稅也會有所落差。

她說，名下擁有多間房產的屋主除了可以透過精算各縣市稅額，將稅率高的區域房產轉作自用，也可能用過戶給「關係人」方式節稅。

屋比房屋總經理葉國華則表示，為了居住正義，政府有必要抑制不當炒房，但若單靠囤房稅實施，效果恐不大。根據內政部資料顯示，全台逾30年屋齡老屋已突破400萬戶，占住宅存量比重超過5成，房屋折舊過半數的房屋相當多。即便政府調高稅率，「房屋稅增加僅幾千元」，效果將相當有限，恐難改善不當囤房。

徐佳馨指出，以過去經驗來看，稅負增加對於房東實際影響不大，政府甚至會給予房東稅負優待。不過，只要區域的租屋市場需求較大，房東就有可能將稅負轉嫁給房客；葉國華建議，政府必須審慎規劃，祭出相關配套，避免無殼蝸牛族先受其害。

葉國華認為，囤房稅實施關鍵在於「稅基」及「適用對象」，像是房屋標準單價、路段率、差別稅率等，調整權限均在地方政府。不過，房屋稅徵收率自治條例需經議會同意，在選票及民意拉鋸下，預估各縣市實施囤房稅將有頗大差距，對抑制囤房效果恐怕將打折扣。（編輯：趙蔚蘭）1101208