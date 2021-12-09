中國外交部網站消息，國務委員兼外長王毅8日在尼泊爾重建國際會議上發表題為《守望相助 命運與共 共創美好未來》視頻訊講話，王毅承諾，中方將扎實推進兩國跨境鐵路專案可研工作，完善跨喜馬拉雅立體互聯互通網路，像寮國一樣，幫助尼泊爾實現從「陸鎖國」變「陸聯國」的夢想。

王毅指出，6年前，尼泊爾發生罕見大地震，尼泊爾人民在廢墟上重建家園，中方始終堅定同尼泊爾人民站在一起，克服困難，兌現承諾。尼泊爾地震監測台網順利交付，加德滿都內環路完成升級改造，九層宮恢復往日神韻，阿尼哥公路三期保通專案順利推進，吉隆樟木口岸貨運暢通，博卡拉國際機場主體工程順利完工。2019年，習近平主席對尼泊爾進行歷史性訪問，追加新的一攬子援助，明確中尼友好合作新目標。

王毅表示，展望未來，尼泊爾站在震後復甦新的起點，

中方有三點設想：

一是持續推進抗疫合作。中方將繼續通過疫苗援助、物資採購、口岸保通、專家交流等方式，助力尼國抗擊疫情和保障民生。近期重點落實好對尼國400萬劑疫苗援助。中方願同尼國拓展疫苗研發和公共衛生合作，鞏固兩國、本地區和國際社會的抗疫合作成果。

二是支持震後復甦。中方將逐項落實好對尼國援助承諾，推進尚未完成的災後重建項目。發揮好援尼地震監測台網作用，加強經驗交流和人才培訓，幫助尼國增強防災減災能力。中方支援尼國在重建國際合作中的主導地位，各方應尊重尼國主權、安全和發展需求，不對援助附加任何政治條件。

三是深化共建「一帶一路」。中方願同尼方早日商簽共建「一帶一路」實施方案，深化在貿易投資、產業園區、能源電力、基礎設施、氣候變化等領域合作，為尼泊爾經濟復甦和中長期發展打造新引擎。紮實推進兩國跨境鐵路專案可研工作，完善跨喜馬拉雅立體互聯互通網路，說明尼泊爾實現從「陸鎖國」變「陸聯國」的夢想。