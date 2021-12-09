小黃司機躲北捷廁所偷拍 男大生「被連拍2次」抓賊驚呼：去年也是他

31歲葉姓計程車司機時常在民權西路站排班，利用人潮較少的時候如廁，卻因一時好奇衝動，尾隨23歲陽光型男進入廁所，去年12月被當場查獲，正巧同一名男大生，今年8月28日下午3點，進入廁所隔間內，發現下方空隙，露出一支手機，驚覺遭偷拍，這次不再按兵不動，追出廁所要抓住偷拍狼報案，但因計程車停靠位置離距離出口很近，犯案計程車司機隨即逃逸，後續警方查出司機身分，男大生驚呼，去年也是他。

31歲葉姓計程車司機，時常在民權西路站排班，利用人潮稀少的時候如廁，因一時好奇衝動，尾隨23歲陽光型男進入廁所偷拍。（翻攝影片）

大台北捷運每日旅運量高達200萬人次，捷運警察隊表示，無論男女在捷運系統上發生性騷擾及妨害秘密案件，一直備受關注，今年8月陳姓男子在捷運民權西路站男廁如廁時，發現遭人以手機偷拍，立即大聲呼叫「偷拍」求救，犯嫌立即由保全、警方攔截逮捕。經捷警隊查詢累犯資料庫，發現陳男1年內竟遭同1犯嫌於該男廁所偷拍2次得逞，全案依妨害秘密罪嫌移送法辦。

捷運警察統計男性如廁遭偷拍個案，大多集中在下午3點到5點，呼籲如遇可疑人士可按壓紅色緊急按鈕通報。（圖／捷運警察提供）

捷運警察隊統計發現，近2年發生69件偷拍案件中，男性遭偷拍就有6件，約1成被害人是男性；依發生時段分析，以下午3時至5時最多，研判可能與人潮較少，歹徒容易下手有關。

警方呼籲，如廁應留意是否有可疑人士在附近逗留，如廁前應先注意周遭環境，觀察左右廁所是否有人使用，若有人使用請隨時留意門縫、窗戶、隔間板上方有無異物，或有不明燈光閃爍；感覺遭偷拍時，務必鎮靜、不要慌張，隨即按壓廁所內的紅色緊急按鈕通報並立即出聲制止。