西班牙羽球世界錦標賽12日即將在該國西南部安達盧西亞自治區韋爾瓦點燃戰火，台灣好手們已經出發爭取榮耀，繼日本名將桃田賢斗因為腰傷宣布退賽後，印尼隊擔憂新冠肺炎變異株Omicron疫情，決定全體退賽。

印尼羽球協會周三在官方推特宣布整個國家隊不參加今年世錦賽的消息，並寫道：「由於這個決定（不參加世錦賽），印尼羽球隊會盡快展開為2022賽季的訓練。」

全印尼羽球羽球協會（PBSI）補充，歐洲目前Omicron變異株確診者暴增，很擔心歐洲疫情相當不安全，「我們不想冒太多風險，運動員的健康和安全是最重要的ㄚ，官方也是和選手討論後，獲得同意才決定全體退出世錦賽，此外，印尼政府也希望國民盡可能減少得出國的行程，畢竟部分歐洲國家現在新冠疫情真的擴散太快。」

世界羽聯（BWF）確認印尼官方這個退賽的決定，也表示相當遺憾，強調BWF和西班牙羽球協會會專心提供安全的競賽環境，盡力讓賽事成功落幕。