新冠病毒持續變異，最近出現了Omicron，許多讀者希望知道:它是否更具傳染性，症狀有多嚴重，最重要的是，新冠疫苗能否擋得住Omicron？根據荷蘭的數據，這種令人擔憂的新變種，其學名是 B.1.1.529，最初是在南非發現的，儘管它可能起源於歐洲，Omicron 現在正在多個國家/地區流行。一項在南非進行並於上週發布但尚未經過同行評審的研究表明，Omicron可以使得過新冠肺炎康復後的人再次感染(Reinfection)，這和完整打完兩次疫苗又再感染的突破感染(Breakthrough Infection)不一樣，顯示出Omicron病毒變異相當大，連得過的人都會再得，更遑論打過疫苗的人，因為感染過新冠肺炎的人會比接種疫苗的人，得到更好的保護力。

這些發現增加了讀者們的擔憂，也就是說新冠疫苗可能對 Omicron變種病毒無效，與阿斯利康合作開發AZ疫苗的牛津大學表示，儘管在過去一年中出現了許多新的變種(Alpha和Delta)，但疫苗仍能防止重症的發生，且到目前為止，還沒有證據表明 Omicron有任何不同。當然，如果有必要，科學家也有能力快速開發更新一代的新冠疫苗，不必太過擔心啦!

輝瑞藥廠(BNT疫苗生產者)也一樣保持警惕，並開始對Omicron 變種病毒進行中和測試，將在未來幾週內獲得初步數據。輝瑞發言人更自信地說到，如果出現一個變種病毒，而我們的疫苗真的失去了保護力，輝瑞藥廠有能力在100 天內，開發和生產出針對該變種病毒的專門疫苗，但當然仍需要獲得監管部門的批准。

截至目前為止，大部分的專家仍然樂觀地認為，接種新冠疫苗的人，對Omicron有一定的保護作用，並且這種保護作用是減少重症的發生和死亡。

這隻Omicron變種病毒主要令人的擔憂是，它有 50 多個突變點，其中 30 個位在刺突蛋白上，這也是原先開發疫苗時所針對的區域，所以當疫苗接種後產生的抗體與Omicron變種病毒的刺突蛋白不完全匹配時，就會降低免疫保護力。現在鼓勵民眾接種第三劑疫苗(加強劑)後，就可以在體內拉高原先已經存在的中和抗體水平，雖然仍然不能完全匹配Omicron的變種刺突蛋白，但在人海戰術下，似乎可以維持重症保護力。科學上的原因是: 儘管 Omicron 和用於設計疫苗的病毒之間的刺突蛋白結構發生了很大的變化，但其中仍有大部分保持不變，而這些不變的共同區域還是可以引起對 Omicron 的免疫反應。另外，更重要的是，保護力不僅僅是只來自刺突蛋白的中和抗體(體液性免疫，又稱抗體免疫)，疫苗還刺激了免疫反應的其他部分(細胞性免疫)，這會產生特殊打擊部隊(毒殺型T 細胞)，而毒殺型T 細胞在控制新冠病毒感染方面，發揮著更為重要的作用，而且受病毒突變的影響較小。

2021 年 11 月 16 日，南非當天記錄的新冠病例為 136 例，到 2021 年 11 月 25 日，短短一個星期後，每日新增病例數就已上升至 1200 多個。研究人員估計，整個南非的 R 值，即每次感染引起的平均新病例數，為 1.47。如果 R 大於 1，爆發將呈指數增長，在南非的豪登省，R值更高達1.93。南非的流行病專家們認為，這疫情就是由Omicron新變種病毒所引起的，此變種病毒也存在博茨瓦納、香港、歐洲、加拿大、以色列、日本、美國和其他地方，據信此變種病毒可能不僅增強了傳播能力，更能有效率地傳播，雖然，科學界對於突變的綜合影響仍未十分清楚，但跡象顯示，Omicron所引起的症狀會比以前的變種病毒更輕微。

科學家推測這些變種病毒都是在免疫系統較弱且未接種疫苗的病患體內進化而來的，因為這樣的環境才能讓病毒有比較長的時間來適應人類的免疫系統，現在出現這麼多的變種病毒，真的不足為奇，因為世界上仍然有許多地方的疫苗接種率非常的低，這也為病毒提供了數百萬個複製和選擇更合適生存的突變機會。

台灣衛福部已經決定，凡接種過兩劑疫苗達五個月以上時，可以注射第三劑，也就是疫苗加強劑，疫苗加強劑是額外的疫苗劑量，期望提供對新冠肺炎的額外保護，理由一是因為原本打過疫苗後的保護力，會隨著時間的推移而減弱，像是流感就需要每年加強劑一次，以及破傷風、白喉和百日咳 (DTaP)（每 10 年需要加強劑一次）。儘管許多疫苗加強劑與之前的劑量相同，但也有些經過修改，像是這次台灣新冠疫苗第三劑就只有原先劑量的一半。理由二是因為病毒產生了重大變異，當然保護力就變弱了，不過，病毒雖然變種但卻無法避免掉我們免疫反應的所有部分，像是細胞免疫(如前面所說的T細胞)，補一個加強劑是很有幫助的。

整體而言，目前疫苗對於Omicron應該仍具有一定程度的重症保護率，請大家不必擔心，對於免疫力比較差的族群，則選擇第三劑加強劑就可以了，只要大家遵守健康生活準則，相信疫情一定會很快過去，還給大家正常的生活。（作者為陽明大學兼任教授、佛光大學講座教授）

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