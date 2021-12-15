2021 BWF世界羽球錦標賽，男單寶島一哥周天成在32強戰遇到苦戰，和中國大陸選手陸光祖大戰超過1小時，在先贏一局的優勢下，21比14、15比21、15比21遭到逆襲，結束個人賽程。

周天成過去對陸光祖有3連勝佳績，這場對戰兩人都展現不輕言放棄的奮戰精神，讓比賽必須進入到第3局分高下，決勝局周天成先靠著連得5分取得領先，在8比5領先後被陸光祖連搶6分而陷入落後，周天成一直努力追趕，不過陸光祖也不想輕易讓出到手一半的勝利，最後再以連拿4芬關門，陸光祖收下雙方交手生涯首勝，賽後開心吶喊。

今年東京奧運驚奇勇闖羽球男單4強，成為瓜地馬拉新英雄的35歲資深選手柯登（Kevin Cordon），之前因傷多次缺席世錦賽，如今暌違10年再度參加世錦賽，除了奧運後改變想法快樂打球，也想成為家鄉小朋友的好榜樣，14日以21比14、21比19擊退波蘭選手羅賈斯基（Michal Rogalski），來到16強。

柯登上次參加世錦賽是2011年，當時創下個人在這項賽事最佳成績8強。