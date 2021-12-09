虎門科技（6791）公告11月營收3952萬元，較去年同期成長73.55％。累計1～11月營收3.74億元，年增3.17％。虎門表示，第四季旺季表現符合預期，前11月營收重回成長軌道，公司持續強化競爭力，提供客戶更全面的服務，台商回流及工業升級的趨勢下，軟硬體系統整合的市場規模持續擴大，虎門與國內多數泛工業企業長期合作，受惠需求成長，營運展望穩定樂觀。

虎門科技表示，為滿足客戶需求，虎門不斷擴增產品及服務，除了方便客戶一站式採購之外，更協助客戶使用CAE軟體得到更準確的模擬分析結果，共創雙贏。

虎門表示，材料參數是模擬成敗的關鍵，材料參數愈準確，就能提高模擬分析結果的準確度，不過大多數產品在研發初期可能採用新式材料或混合多種材料，需要透過試驗量測才能得到適宜的材料參數。為此，虎門與國內高分子工程儀器製造廠優肯科技異業結盟，優肯企業願無償提供虎門客戶硫化儀量測服務，得到材料的物理特性等數據，可應用輸入至軟體的材料參數，提高模擬分析結果的準確度。

虎門表示，與優肯企業的合作，公司的服務將從提供客戶對應的軟體與工程技術服務解決平台方案，進一步導入對應軟體使用的硬體服務能量，未來還將持續規劃其他的異業合作，逐步建立用以強化與協助客戶提升軟體模擬準確性的服務解決方案。這也是虎門繼擴增軟體系統產品、搭配硬體設備出貨的軟硬體系統整合服務之後，再新增的服務方案，協助客戶研發生產更有效率。

配合客戶年度決算，虎門12月營收通常為全年最高的月份，今年預期仍是與以往情況相同，全年仍以營收成長為目標。跨入軟硬體系統整合服務的效益，預期將於明年開始顯現，公司營運展望穩定樂觀。