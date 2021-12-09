新北市中和大排華麗變身，市議員金瑞龍提案整治改造藤寮坑溝。（金瑞龍服務處提供）

新北市中和大排華麗變身，市議員金瑞龍提案整治改造藤寮坑溝。新北市議員金瑞龍表示，中和區藤寮坑溝俗稱中和大排，當初設計目的是為了排洪，為一水泥打造的護岸及河床，水域環境單調，且常傳出惡臭，附近居民避之唯恐不及。

金瑞龍表示，新莊的中港大排原本是臭氣熏天的髒水溝，歷經整治，成為特色藍帶水岸，附近居民的生活品質亦隨之提升，媲美韓國首爾清溪川都市生態圈，而有台北清溪川的美名。至於台中的柳川，也是從一條毫無生機、美感可言的臭水溝，逐漸改造成適合台中市民休憩之處，是去到台中不可錯過的熱門打卡景點，為城市觀光行銷注入活力。

金瑞龍說，新莊的中港大排、台中的柳川都能做到，相信中和藤寮坑溝一樣也可以做到!因此，金瑞龍在108年新北市議會開議期間提案，建請市府整治藤寮坑溝，希望營造河川自然生態，將其改造為都市生態河道，提供友善生物環境及棲地；並規劃在河道兩側栽植行道樹，加入自行車道與人行道的混合綠帶，型塑人與自然共生的自然生態圈。

在新北市議員金瑞龍努力爭取下，中和區藤寮坑溝整治工程於109年12月中動工，工程總經費8千多萬元，預計今年12月底前竣工。金瑞龍說，藤寮坑溝生態河道是新北市第一條、也是全國第一條生態河川示範水道，原來的臭水溝搖身一變為會呼吸的河川，附近居民整體生活品質與環境得到了大幅改善，亦為新北市民散步休閒的好去處。