為促進地方經濟，由經濟部中小企業處主辦，中華民國資訊軟體協會執行的「台way購物節·五購讚」活動正式起跑，本次聚集來自北、中、南、東以及離島地區，超過500間台灣特色企業共襄盛舉，包含內灣老街好物、屏東枋寮蔬果、南投中興新村特色商品、苗栗異國美食…等進行線上展售會。因應數位轉型浪潮來襲，為幫助在地企業提升數位應用能力與推動數位化服務，透過現今最夯的直播搭配智慧整單系統，為在地業者開創新的營銷管道，助攻搶數位振興券消費商機，藉由購世代導購平台、網紅效應、社群網路擴散、豐富的直播活動，將來自台灣的好產品分享至世界各地，提升在地企業的銷售成長。

台way購物節線上起跑 一指輕鬆逛遍全台灣。(圖/中華軟協提供)

攜手直播+1下單 台way五購搶振興商機

「台way購物節·五購讚」線上展即日起於購世代平台正式起跑，經濟部中小企業處輔導台灣在地企業，在面對疫情衝擊的影響下，輔導特色企業導入科技應用，迎接後疫情時代。在疫情影響下「居家防疫」成為全世界的生活常態時，電商也成為民眾購物的重要管道，充滿娛樂、即時互動性的直播電商更是一大熱門趨勢，搭上此趨勢，讓在地企業運用社群網路更即時的推廣商品，並將直播導流變現，開拓出新的行銷模式與商機，協助商家走出地方，同時也能滿足民眾線下實體的「購買感」。此次活動強調台way「五購」結合平台導購、好物搶先預購、振興搶購、直播現購、網紅促購的方式，結合振興五倍券與各式振興加碼券，可望帶動參與線上展的在地中小企業開創出新商機。

透過購世代導購平台 將來自台灣的好產品分享至全台各地。(圖/中華軟協提供)

台灣在地中小企業有非常多富有文化的商品，除了充滿濃濃的在地風味，並且商品各有獨特的特色。本次台way購物節透過五購活動，讓消費者能夠輕鬆購足台味好物，消費者可透過購世代導購平台，搜尋到豐富的在地商品，並且經由平台引導，進而向企業下單。在活動期間內，每週還會推出限定商品預購，消費者可以預購商品並取得預購優惠，為自己的荷包省下一筆。同時購世代也為消費者整理了，可使用的振興五倍券優惠，讓消費更便利運用福利好康；當然為了讓更多人看到在地的好物，也會邀請主持人透過直播的方式介紹在地好物，並透過整單系統也可線上即時下單購買好物。在直播的同時，也會有推出額外的優惠方案已搶購限量商品，另外也會邀請網紅撰寫開箱文，親身體驗特色好物並回饋給粉絲們。眾多的活動層層推出，目的就是要讓台灣好物能夠讓更多的消費者看見，幫助企業拓增商機振興經濟。

透過購世代導購平台 將來自台灣的好產品分享至全台各地。(圖/中華軟協提供)

第一場直播活動將於12/14(二)由知名主持人小嫻(黃瑜嫻)，帶領觀眾一睹團購美食，如果想獲得更多、更豐富的活動訊息，也歡迎關注活動官網，購世代gostyle平台，或是購世代官方粉絲團。(經濟部中小企業處廣告)

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每週主題直播