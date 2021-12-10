資訊服務廠商精誠(6214)11月有部份專案延後認列，單月營收19.59億元，年減1.51％；東捷資訊(6697)11月營收0.77億元，年減9.44％；虎門科技(6791)11月營收0.4億元，年增73.55％。

精誠前11月營收262.44億元，年成長26.7％，主要原因為精誠精準掌握客戶需求與市場趨勢，為客戶的多雲混合架構提供最適的應用情境解決方案，以過去累積的基礎架構上雲為底層，透過5A（AP、APP、API、Appliance、Algorithm）跨界軟體能力在多雲混合架構上，提供企業客戶彈性、訂閱式的產業情境應用。

此外，精誠也已從傳統產品組合銷售、系統整合定位，位移至數據整合、虛實整合、多雲混合、生態整合，增加ARR（Annual Recurring Revenue）加值型服務行銷售比例。

東捷資訊前11月營收為12億元，創歷年同期新高，年增18.25％。東捷資訊表示，因新冠疫情影響全球供應鏈布局，受惠台商回流加速數位化轉型需求，公司今年營運表現將優於去年。

東捷資訊表示，數位轉型已成為企業因應變局的重要投資，看準政府積極鼓勵台商回台投資政策，不少中南部企業因應全球供應鏈重組亟欲轉型趨勢，公司聚焦升級採用SAP S/4HANA需求、智慧製造工控資安等應用服務、雲端平台規畫建置與訂閱式服務等三大營運動能，並透過高雄分公司就近服務南部製造業優勢，進而擴大營運能量與規模；公司積極佈局的雲端業務也陸續有重大斬獲，公司對2022年展望樂觀。

虎門前11月營收3.74億元，年增3.17％，虎門不斷擴增產品及服務，除了方便客戶一站式採購之外，更協助客戶使用CAE軟體得到更準確的模擬分析結果。虎門表示，材料參數是模擬成敗的關鍵，材料參數愈準確，就能提高模擬分析結果的準確度，不過大多數產品在研發初期可能採用新式材料或混合多種材料，需要透過試驗量測才能得到適宜的材料參數。虎門與國內高分子工程儀器製造廠優肯科技異業結盟，優肯企業願無償提供虎門客戶硫化儀量測服務，得到材料的物理特性等數據，可應用輸入至軟體的材料參數，提高模擬分析結果的準確度。

配合客戶年度決算，虎門12月營收通常為全年最高的月份，今年預期仍是與以往情況相同，全年仍以營收成長為目標。