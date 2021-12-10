疫情趨緩，面對回歸辦公室或維持部分混和多工模式，有效規劃視訊會議、安排會議室排程以及打造更舒適簡潔會議空間以及增加混和辦公視訊會議體驗，創造工作高效能，仍是各大企業追求目標。

Logitech羅技宣布，將推出TAP IP會議室觸控控制器與TAP Scheduler排程控制面板，更全面性的從實體空間至線上視訊會議，提供完備升級方案滿足企業需求。

Logitech TAP IP滿足任何大小的會議室而設計，使用乙太網路供電連接線（PoE）提供更簡潔佈線，打造更舒適整潔會議空間，並透過乙太網路或Wi-Fi輕鬆共享內容，讓視訊會議進行更簡易順暢。為提升會議室行程安排效能，Logitech TAP Scheduler可以安裝在會議室空間外，方便使用者直接於裝置上操作預約或顯示會議室預約排程，節省找尋會議室或避免發生重複會議室等不必要困擾。從視訊會議操作再生級至強化實體會議室排程效能，TAP IP與TAP Scheduler協助打造更完備的會議視訊解決方案！