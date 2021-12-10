智原(3035)今年三度上修營收預估，以目前手中訂單來看，已經看到明年度上半年，加上聯電(2303)28奈米製程在未來2~3年內持續擴產，也有助於智原毛利率成長，智原目前公布的11月營收已經連續三個月破8億元大關。
智原今年營運一路看旺，分別在4月底、7月底、10月底，三次上修今年的營收目標，今年營收將挑戰年增40%的高水準，目前智原到明年上半年的訂單皆已到手，故接下來來營收將可望逐季走揚至第二季，法人也樂觀預估，智原明年第一季、第二季的營收年增加分別上看逾6成以及5成，各季的毛利率也在50%左右。
智原累積至今年9月已經有272個專案，且手上還有約150個案子將進入量產，由於聯電在28奈米製程的產能居全球，受惠晶圓代工產能吃緊，晶圓廠漲價帶動智原量產權利金同步上升，加上智原嚴謹挑單，開案多數能轉量產，2022年營收成長無虞，且28奈米製程的比重將於未來2~3年貢獻，也將帶動毛利率成長。
智原11月營收8.85億元，月增加7.2%，年增加82.8%，單月營收除創下歷史新高外，亦連續三個月超過8億元。累計前11月營收為71.51億元、年增加42.32%。
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