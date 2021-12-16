聯發科(2454)今年營運成長優於半導體成長幅度，對於未來幾年成長態勢依舊看好，執行長暨副董事長蔡力行今(16)日表示，面對整體經濟環境以及供應鏈問題，聯發科都有信心迎戰，對於加薪問題，他則表示，「聯發科一定加薪」!

半導體產業今年在全球罕見的大成長，蔡力行表示，半導體產業今年整體成長高達25%，半導體業可說10年沒那麼高的成長，當然，明年也可能沒有這麼高的成長，恐又會回到個位數百分比。

迎戰未來的挑戰，蔡力行點出兩大聚焦，首先，當然就是整體經濟環境的成長，現在感覺是還好，聯發科一定會做得很好，所以不會擔心，再者，就是眾所皆知的供應鏈挑戰，聯發科在這方面做得不錯，儘管不敢說完美，但聯發科去年到今年和供應的夥伴都合作得很好，明年的供應也準備得差不多，最重要是讓客戶有一個可靠安心的夥伴，他也打趣說，「技術再好拿不到晶片也沒用」，目前在4奈米、3奈米也都在和合作夥伴進行測試中。

另外，聯發科現在全球員工數超過17000人，蔡力行表示，明年也會繼續徵才，這也是聯發科對於對台灣的承諾，他強調，「聯發科前途一片看好、讓我們跟台灣一起成長」，至於加薪問題，他堅定表示，「聯發科一定加薪」!