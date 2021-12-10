沒想到3個最資深的奧運比賽項目，竟有可能被最年輕的3個項目取代！國際奧會執委會10日初步討論通過，在2028年洛杉磯奧運將由衝浪、滑板與運動攀登取代舉重、拳擊與現代五項，不過這項決議仍等明年北京冬奧投票通過才會執行。

「我們會這樣做的主因，在於衝浪、滑板與運動攀登等項目在東京奧運吸引年輕世代的高度關注，且取得卓越的成功，」國際奧會主席巴赫表示，「依照我們跟洛杉磯奧運主辦單位的連結，相信這些年輕運動項目能在美國加州根深蒂固。」

可能遭到剔除的3個運動項目各有弊端傳出，其中對於台灣影響最大的，當屬過去台灣在奧運拿過4金2銀4銅的舉重，儘管舉重是奧運最古老的項目之一，近年卻飽受禁藥問題所苦，也讓國際奧運感到相當頭痛，當然很想趕緊剔除。

至於現代五項比賽時間過於冗長，早就被國際奧會認定不太符合現代觀看與收視趨勢，拳擊則是評分太過主觀，甚至爆發過裁判集體收賄的醜聞，國際奧會也早就很想把拳擊項目趕出去，接下來就等明年北京冬奧開會投票正式通過執行了。