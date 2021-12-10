中國中央財經委員會辦公室副主任韓文秀最新撰文指出，未來中國國民經濟循環中，國際循環部分的比例可能不像以往那樣高，但其絕對規模還會持續擴大，在全球產業分工格局中的地位會逐步上升，對國內循環質量的提升帶動作用會更加凸顯。

韓文秀的文章在「人民日報」刊出。文中表示，要保持國民經濟循環的開放性，打通國內國際雙循環的堵點，使兩個循環相互促進、相得益彰。

文章指出，要正確處理整體構建國內大循環與局部參與國內大循環的關係。以國內大循環為主體是針對全國而言的，以全國統一大市場為基礎，不是要求各地都搞省內、市內、縣內的自我循環。

各地區要找準自己在新發展格局中的定位和比較優勢，把構建新發展格局同實施區域重大戰略、區域協調發展戰略、主體功能區戰略、建設自由貿易試驗區等有機銜接起來，決不能以「內循環」名義搞地方保護和「小而全」。

文章稱，要進一步破除地方保護和市場分割壁壘，共同構建高效規範、公平競爭的全國統一大市場，在積極參與國內國際雙循環中彰顯各地區各行業各企業的競爭優勢。

同時，正確處理自立自強與開放合作的關係。科技創新是支撐國家現代化的基礎要件。歷史經驗表明，後發國家如果不想被卡在產業鏈價值鏈的中低端而停滯不前，就必須堅定推進科技自立自強，增強產業鏈供應鏈自主可控能力。

此外，要與時俱進健全金融監管和市場監管，防止資本無序擴張，避免「大而不能倒」的道德風險，防範跨境資本異常流動風險。