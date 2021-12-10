近期疫情趨緩，悶壞了的民眾逐漸對旅遊恢復信心，再次湧現國旅出遊熱潮。LINE旅遊觀察到，8月起因疫情逐漸穩定，平台上的國內旅遊搜尋量開始回溫，加上中秋、雙十節連假，以及年末出遊的帶動，10月更到達今年度用戶、流量、營收的高峰。就LINE旅遊流量數據顯示，目前台灣民眾已著手規劃明年春節假期旅行，國內旅遊市場可望穩定成長。

LINE旅遊同步盤點出平台上三大最受歡迎的旅遊形式，包括戶外旅遊、季節性商品以及特色商品。LINE旅遊指出，因應疫情，戶外旅遊風潮崛起，到了年末，熱潮持續升溫，包括阿里山、嘉義太平雲梯露營景點與露營產品廣受關注。

另外，季節性產品像是溫泉、賞櫻、澎湖花火節等季節限定的旅遊產品，在特定季節均有亮眼表現。此外，全台各大特色場館與活動成了今年親子、家庭、約會等族群最愛地點，像是10月起在台北展出的TeamLab便有超高人氣。

LINE旅遊觀察，國內各地旅遊持續穩定發展，降級與疫苗施打率提升的雙雙帶動下，民眾對於封閉式場館、遊樂園與主題公園的接受度便有所提升，像是X-Park、國立海洋生物博物館等，同時也更有意願購買飯店餐券來享用高級、奢華的精緻美食。

此外，在今年下半年旅遊回溫後，跨城市的旅遊商品，如交通票券、租車業務業績亦有明顯成長。近期LINE旅遊更發現民眾對於出國旅遊的嚮往化為行動，像是機票服務、日本大阪旅遊等相關字詞的搜尋與瀏覽量有顯著增長。

LINE旅遊數據顯示，今年平台上國旅熱搜城市，六都有三城市上榜，前三名依序為：台中市、台南市與高雄市。而為讓用戶與旅伴在旅遊行程規劃上更輕鬆便利，LINE旅遊優化、全新改版的「行程」功能，提供更簡潔乾淨的行程介面、更便利好用的行程排序以及優化地圖上的景點檢視等共3大特點，旅遊達人更可以公開自己規劃的行程讓所有用戶參考。