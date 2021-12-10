尼加拉瓜今宣布與中華民國斷交，前外交官、時代力量國際部主任劉仕傑今在臉書表示，選擇在美國總統拜登民主峰會同一天出手，這是中共對全球民主陣營的戰狼式外交反擊，宣戰意味極濃，「尼加拉瓜，慢走不送」。

劉仕傑指出，美國對尼加拉瓜總統奧蒂嘉不滿已久，拜登總統上月才說尼國總統大選是啞劇（pantomime)，最近也制裁奧蒂嘉身邊官員。

對於尼加拉瓜與我斷交，美國國務院尚未評論此事，但劉仕傑認為，值得注意的是，這是美國國會通過《台北法》後，第一個斷交的台灣邦交國。美國的回應強度值得觀察。