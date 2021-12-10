記憶體品牌十銓（4967）受惠年終消費旺季，搶攻電商效益顯現，11月營收回升至7.41億元，創同期新高，月增17.94%，年增33.09%。2021年1~11月合併營收70.15億元，年增0.94%，也為同期新高。

十銓11月營收為歷年同期首次突破7億元，主要受惠於黑色星期五、Cyber Monday及年終購物季等各大消費檔期啟動，再加上系統端短料紓解的加持下，使得標準品及SSD銷量較去年同期成長逾3成，T-FORCE電競產品線翻倍成長。

綜觀目前記憶體市場，公司指出，PC OEM訂單需求轉弱，SSD價格趨平穩，十銓樂觀看待DRAM市場需求，鎖定雲端、資料中心、伺服器等各項應用，且看好2022年DDR5記憶體將於伺服器與PC市場逐步放量。

十銓近日與華碩TUF Gaming Alliance攜手合作推出RGB DDR5電競記憶體，預計2022年1月進入量產。

十銓集團持續拓展旗下多元產品線與全球布局，目前海外營收佔整體營收逾9成，其中美洲地區占逾50%、歐洲12%、亞洲地區占28%，旗下電競品牌T-FORCE於美國、歐洲等市場皆有所斬獲，顯示行銷策略奏效，品牌價值獲肯定。