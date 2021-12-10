南部科學園區10月營業額出爐，1至10月營業額累計有8628.51億元，今年營業額有機會破兆。南科管理局長蘇振綱說，今年營業額原本保守估計可超過9900億元，但以10月營收來看，如果11、12月營收能持平，今年破兆相當樂觀。

南科管理局日前公布南科今年1至10月營業額，在積體電路產業的領航帶動下，達8628.51億元，年成長率達29.89％；7至8月營業額亦創下歷史新高，達1904.94億元，成長達26.32％。

南科園區成立迄今26年，目前有254家廠商進駐，今年營業額可望破兆元，蘇振綱表示，目前是以10、11月營業額1862億元來推估，還是要等明年2月各廠商正式財報宣布後才能確定。

以產業別來看，南科營業額中，占最多的是積體電路產業，1至10月營業額為5819.76億元，占南科營收比重67％，年成長率38.7538.75；其次為光電產業2088.99億元，成長率22.28％；精密機械產業384.98億元，成長率24.32％。

南科管理局表示，受惠全球半導體供不應求情勢及漲價效應，在全球通訊、高速運算等先進晶片相關需求，南科半導體產業產值已邁入高速成長期；加上南科5奈米製程廠群不斷投入量產，後續南科積體電路產業的爆發成長可期。