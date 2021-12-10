中華電（2412）10日公佈11月自結合併營營收約為182.4億元、營業淨利約為34.0億元、歸屬於母公司業主淨利約為26.3億元、稅前息前折舊攤銷前淨利（EBITDA）約為66.6億元、每股盈餘為0.34元。

累計前11個月營收約為1877.5億元、營業淨利約為410.2億元、歸屬於母公司業主淨利約為327.1億元、稅前息前折舊攤銷前淨利(EBITDA)約為761.7億元、每股盈餘為4.22元。

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