公司福利及給薪制度，是不少求職者相當在意的項目，有網友透露，他去面試一間公司後馬上錄取，面試官表示，會先給試用期3個月的薪水，確定適任再將9個月的薪水一起給，讓他驚呼太佛了，不過有過來人透露，給一年薪水就像被綁約一樣，「想走都走不了」。

原PO在PTT八卦板發文表示，前天（15日）去面試一家知名建商的製圖相關工作，面試後馬上錄取，面試官表示，接下來會先給他適用期3個月的薪水，確定3個月後適任再匯9個月的薪水他，等於公司分批將1整年的薪水一起給，讓他相當意外。

原PO透露，該公司的給薪制度是先給一年份的薪水，年終、三節則另計，到了次年一月時，再匯給他整年的薪水以及去年的獎金，這樣的給薪制度雖然第一次見，不過他也認為這個制度很不錯，直呼太佛了。

文章一推出後引起網友熱議，「表示公司資金很充裕」、「提前給月薪聽過，給年薪是包養了吧」、「我也想應徵你們公司」、「爽，可以拿去投資或賺利息」、「先給這樣月光族就完蛋了」、「這樣一下子就花光，會很不方便」。

也有過來人透露，給一年薪水就像是被綁約一樣，中途想離職很困難，「這樣感覺像綁約，公司還不用另外付簽約金 你如果錢先花掉，這一年也不敢走，這公司其實很賺」、「不能離職跳槽，直接綁一年，加班費成謎」、「簽年薪的很多都這樣，之前畫圖時也是，顧問或經理級都這樣領，基本上你就沒有加班費，努力工作吧」。