空軍今天晚間發布共機動態，13架共機白天侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），其中2架轟6、1架運8遠干機深入台灣東南方空域；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追蹤監控。

根據空軍今天晚上7時發布的動態，13架共機（1架運8遠干機、2架轟6機、6架殲16戰機、1架運8反潛機、2架殲10戰機、1架空警500預警機）白天侵擾台灣西南防空識別區，其中2架轟6、1架運8遠干機深入台灣東南空域。

台灣友邦尼加拉瓜今天宣布與中華民國台灣斷交後，並與中國建交。國際關係學者解讀，尼國因選舉問題遭美制裁，財政成最大壓力來源，為找金錢奧援而選擇向中國靠攏。

國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

國防部統計，10月1日共38架次共機擾台，其中10架殲16戰機深入台灣南方及東南方空域；10月2日39架次；10月3日16架次；10月4日56架次，也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次。

另外，11月28日共27架次共機擾台，雖然架次並非最多，但運油20空中加油機首次現蹤，且搭配殲16戰機深入台灣東南空域；戰略學者示警，運油20可能是進行空中加油演練，將大幅延伸戰機打擊航程，大量服役後中共空軍將成遠征型空軍，使台灣空防壓力大幅增加，且東部防務勢必面臨挑戰。（編輯：林克倫）1101210