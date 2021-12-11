富邦悍將近期人事大變動，隊長林哲瑄坦言，聽聞洪一中轉任顧問時有嚇到，除了感謝他這2年的執教外，他也對洪總說抱歉，富邦入主球隊這幾年來不僅沒打過總冠軍賽，內部還風波不斷，被問到這5年來球隊最缺少的關鍵是什麼？他一針見血的說：「贏球吧！」

富邦從2017年接手球隊後，5年來僅有1次季後賽經驗，但始終與爭冠無緣，場外風波更是比場上更「吸睛」。季後富邦先宣布更換領隊，由前台體大校長林華韋接任，原本的總教練洪一中轉任顧問，之後再確定新任教頭人選為丘昌榮。

林哲瑄就坦言，聽聞人事異動時有嚇到，「謝謝他這2年帶領我們，雖然我們沒有拿到好成績對他很抱歉，期望往後新的總教練帶領我們拿到好成績，為富邦拿到總冠軍。」丘昌榮成為富邦入主後第4任教頭，林哲瑄透露，自己昨天正好有機會與他通上電話，「他有跟我說，希望未來能跟我們一起打拚。」

每年開季前的預測，富邦都被外界看好具有奪冠實力，但結果卻是不如預期，林哲瑄認為，富邦缺少的東西就是「贏球」，「我們一直在錯誤中學習，球隊難免一定會有些紛爭，但球員一直往越來越好的方向前進，團隊也滿和諧，大家都互相學習、幫忙。但只要沒有贏球，很多東西就會被放大，但其實大家都是很努力為球隊爭取最好成績。」

林哲瑄強調，富邦球員從春訓起就非常努力，練球也是從早練到晚，沒有一刻偷懶，「但棒球本就是很困難的運動，我們也是時時刻刻勉勵隊友不要放棄，最後成績會怎樣不知道，就是盡力去打好球就對了。」