中研院研究助理（案16816）染疫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天指出，該實驗室內包括桌面、門把都有驗出病毒。兩位國內感染科專家聽聞此事皆表示不解，直言「病毒不可能出現在這些地方」，恐怕是操作上沒有遵守SOP，才會讓病毒散播在環境中。

案16816曾任職於中研院基因體中心P3實驗室，環境採檢發現，該實驗室內多處驗出病毒。台大兒童醫院院長黃立民對此表示訝異，因為病毒照理說只會在安全操作櫃中，雙手戴手套進入櫃中，離開操作櫃時一定要清洗手套，人員離開後會開紫外線燈消毒，理論上周邊環境都會是乾淨的，更直言「我不太理解為何會驗到有病毒，這個有點奇怪」。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如也認為，顯然是有汙染的現象，因為操作病毒的時候，病毒一定是在操作箱的培養皿裡面，所有沾到病毒的東西都會放在廢棄桶裡面處理掉，不可能在實驗室其他地方有病毒。

經調查，案16816在實驗室中負責操作的是Alpha小鼠，同時間還有另外兩人於操作武漢原始株、Delta株小鼠。施信如指出，這樣的做法是合乎規定的，例如有時候要比較同一個疫苗對三種病毒株的效力，可能就會一起進行，但要很小心，避免交互感染。

施信如強調，實驗室內都會戴雙層手套和防護衣，做完就脫掉手套，離開實驗室時脫掉防護衣，而且整個實驗室都是負壓環境，「環境裡不應該有病毒，從事研究的人也不應該被感染」。她認為有兩大疑點需要釐清：為何在環境中會有病毒？為何在全副武裝之下仍被感染？需要弄清楚到底是哪裡出錯。