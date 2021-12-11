和美民宅失火一家三口受困火場，彰化縣消防局送醫搶救，母女命危。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

和美民宅失火一家三口受困火場，彰化縣消防局送醫搶救，母女命危。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

和美民宅失火一家三口受困火場，彰化縣消防局送醫搶救，母女命危。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

和美鎮彰草路透天厝3日下午突然失火，一家三口受困火場，爸爸跑到二樓頂陽台求救，母女受困火場，消防員趕到將3人救出，緊急送彰基搶救，28歲女兒全身70％2度至3度灼傷，當場沒有生命跡象，彰基搶救後恢復心跳，59歲陳太太全身約30％的2度至3度燒燙傷，有生命危險、插管搶救中，陳姓屋主臉部灼傷，生命跡象穩定。

陳姓屋主一家共四口，今天火災發生時，兒子剛好外出，逃過一劫，彰化縣消防局接到報案後，趕赴現場，現場已濃煙密布，火舌不斷從窗戶竄出，陳姓屋主在陽台求救，不到幾分鐘，消防隊員搶進，將受困者從火場救出，但屋主女兒臉部已被燒得焦黑，身體多處燒傷，當場沒有生命跡象，媽媽也陷入昏迷中。

彰基表示，和美民宅發生火警，兩女一男送至彰基醫學中心，59歲陳太太全身多數燒燙傷，有生命危險，28歲女兒到院前OHCA，經搶救後恢復心跳，插管搶救中；至於陳姓屋主則是臉部灼傷，沒有生命危險，還在觀察治療中。

彰化縣消防局表示，接到報案趕到現場，不斷有濃煙冒出，3名民眾受困，救災車組抵達後迅速部署水線搶救及入室搜索，共出動19輛，5輛救護車，消防人員49人，陳姓屋主鼻子1％的2度燒燙傷，於2樓陽台救出，陳太太全身約30％的2度至3度燒燙傷，於3樓前側神明廳救出，屋主女兒於2樓後側房間救出，起火原因還在調查中。