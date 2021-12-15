花壇保育林濫倒2000公噸建築廢棄物，限期清運前卻起火燃燒。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

花壇保育林濫倒2000公噸建築廢棄物，限期清運前卻起火燃燒。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

花壇保育林濫倒2000公噸建築廢棄物，限期清運前卻起火燃燒。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真

花壇保育林濫倒2000公噸建築廢棄物，限期清運前卻起火燃燒。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真

花壇保育林濫倒2000公噸建築廢棄物 狂燒3天附近住家臭昏

花壇鄉橋頭村水坑巷偏僻山頭，從2年前堆置外地運來建築事業廢棄物達2000公噸，環保局限期明年元旦31日前清除完畢，搶先一步13日就開始冒火燃燒，臭氣瀰漫方圓好幾公里，附近民眾臭到不能呼吸，彰化縣消局第一大隊人員輪替持續射水作業，這起火警被懷疑是蓄意縱火，意圖以一把火解決廢棄物無處去的難題。

花壇鄉橋頭村水坑巷保安林地從2019年就被濫倒建築廢棄物，堆成了垃圾山，研判至少200車，堆置多達2000多公噸，被舉報後，環保局和檢警深入調查，陳等3人從花蓮、高雄、台中等運至堆置廢棄物濫倒，並覓得李姓土地所有人之子，佯稱欲承租土地設置環保場、製造燃料棒等，李聽信簽訂土地租賃契約，完成簽約，陳等就以每車次3000元至1萬元之代價，從外地引進廢棄物，不法獲利150萬元。

這起非法堆置，檢方已經起訴，非別判刑5年、4年等不等

，並沒入不法所得，環保局也要求必須在這月底完成清理完畢，沒想到期限逼近了，山頭突然冒火，由於堆置面積多得2000坪、2000公噸堆積如山，面積龐大，消防員已經奮戰了3天了，臭煙飄散數十公里，被濃煙壟罩的社區都呼吸困難。

彰化縣消防局出動花壇、彰化、東區、大村等4個消防隊，共28個消防車次，、消防人員17人次，冒著灰煙目前消防人員輪替持續射水作業，並配合挖土機開挖灑水降溫，另出動1架無人機勘查現場環境。

「太可惡，太惡意了」濫倒業者不法所得都已經沒入，限期清運卻被擺了爛招，意圖以一把火，降低清運成本，環保局強調，會持續要求限期清運完畢，並針對是否造成空汙再發罰，警方已調閱相關監視，朝蓄意縱火偵辦。