為鼓勵蕉農投入產銷履歷行列持續培育台灣優質香蕉，家樂福6日在行政院農委會農糧署見證下，與農民簽訂協議，宣布每年保證收購2000公噸香蕉，提供農民們穩定收益，同時為顧客把關，提供透明化可溯源的高品質香蕉。

今年香蕉預估收穫面積1萬5163公頃，較109年1萬4968公頃增加1％，去年在疫情爆發期間正遇中部各地香蕉進入秋冬盛產期，產量過剩致使價格直落，台灣蕉農受到重創面臨有始以來市場最低迷收購價格，直接影響到農民們的收益與信心，對此家樂福不畏市場壓力提供優於市價10～20％收購價格，提供農民穩定的收益也重拾農民維持好品質的信心，在家樂福與農民們齊心努力下去年總銷售達到5600多萬共計銷售出1500公噸的香蕉。

家樂福致力成為推動食物轉型的領導者，在行政院農業委員會農糧署指導下，帶領蕉農加入產銷履歷行列，為蕉農們克服履歷認證所帶來的成本、工作量與稽核等增加問題，提供完善轉型計畫並保障穩定生產收購，家樂福現今上架皆為有機與可透明溯源產銷履歷香蕉，提供顧更安全高品質的優質農產品。

而除了保障蕉農收益，家樂福亦自即日起至16日聯手農糧署支持台灣在地農業，推薦鳳梨釋迦、蓮霧等當季水果，包括嘉義縣椪柑、台南市柳丁、高雄市蜜風鈴子彈蓮霧、屏東蓮霧、台東縣鳳梨釋迦等。