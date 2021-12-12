迷途翁呆站電梯口 暖警耐心陪他找回家路

台中1名81歲的曾姓老伯日前被熱心民眾發現在大樓電梯中呆站了許久，一問之下才知道他忘記回家的路，遂幫忙報警求助，曾姓老伯身上未攜帶證件，也不清楚家中住址，唯一提供給員警的線索僅有「家在土地公廟附近」，員警帶著他回到戶籍地查看，該址卻已成為廢墟，或許冥冥中真的有土地公保佑，經過一番波折，終於幫老伯順利返家。

台中市政府警察局第三分局合作派出所巡佐葉健斌、警員林剛平日前22時許擔服巡邏勤務時，熱心民眾將曾姓老伯帶至派出所，稱其見到老伯待在社區大樓的電梯內許久，一直都沒有出電梯，也沒有按樓層，察覺有異上前詢問，這才發現老伯忘記回家的路，趕緊帶著老伯向警方請求協助。

曾姓老伯身上未攜帶任何證件，也不知道家中地址，只說得出家住在土地公廟附近，幸好他還記得自己的姓名，在紙上一筆一畫緩緩地寫下自己的名字，經查證身分無誤後，隨即護送老伯返回戶籍地。

然員警帶著曾姓老伯抵達後，卻發現該處已成廢墟，附近確實有間福德祠，老伯看了看眼前街景，卻肯定地說道：「這不是我家…那裏都是紅色的。」這時員警突然想到不遠處還有一間土地公廟，步行即可抵達，便帶著老伯往另一間土地公廟前進並沿途詢問鄰里，經過一番周折，終於遇到認出老伯的街坊鄰居，為警方指引老伯住處。

而員警護送老伯到達家門口時，正巧遇見老伯兒子，正焦急地到處尋找父親，其表示晚上到父親住處探望時，見到父親不在家，便十分擔心其是否外出迷了路，已在住家附近找了近2個小時，幸得有警方及熱心民眾的協助，讓父親得以平安返家。