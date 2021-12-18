水果奶奶(中)今天現身「公視兒少年度活動」舞台活動，提醒大家別忘防疫基本功，帶動全場孩子學習洗手舞。（公視提供）

公視《神廚賽恩師》、《水果冰淇淋》節目主持人納豆及水果奶奶輪番上陣與現場孩童互動同樂，納豆與孩子們大玩比手畫腳猜廚藝技法，被舞台主持人小兵虧：「納豆哥哥可是得過金馬最佳男配角，現在就是考驗演技的時候了。」結果表演第一題「蒸」立刻沒人猜對，笑倒全場。

主持結合美食與科學的《神廚賽恩師》，納豆直言自己出道以來做過大約40幾個節目，真的有被《神廚賽恩師》的豐富內容嚇到，半小時節目中不只包含外景、棚內實驗錄影，還有動畫單元，第二季預計明年3月播出，納豆忍不住說：「如果要來公視做節目，真的要有心理準備，但就算辛苦我還是非常珍惜這個機會，準備再戰下屆金鐘兒少主持人獎！」

水果奶奶也在傍晚現身舞台區，提醒大家開心參加活動也別忘防疫基本功，帶動全場孩子學習洗手舞。曾以公視兒少節目《成語賽恩思》獲得金鐘兒少主持人獎的黃靖倫，今天也特別帶著妻小來到「公視兒少年度活動」，並找水果奶奶敘舊，再加上小兵一共三位金鐘主持人請大家一同支持公視優質兒少節目，也邀請大小朋友明年寒假進電影院觀賞水果奶奶IP動畫電影《妖果小學-水果奶奶的大秘密》。

「公視兒少年度活動」【FUN出大能力-親子遊戲派對】明(19日)持續辦理，《下課花路米》主持人小兵也將在舞台活動帶領孩子認識河川廢棄物，學習從小做個環保小尖兵。活動詳情請上網查詢。