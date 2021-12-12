啟明學校：全盲生舞蹈表演。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

惠明盲校：學生電影配樂表演。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

葫蘆墩國小：海龍國秘境傳說公演。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

新民高中王建翔主任：指導學生榮獲教育部獎勵國際競賽一等獎-莫斯科金蜂設計獎。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

新民高中王建翔主任：指導學生榮獲教育部獎勵國際競賽一等獎-紅點設計獎。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

110年第8屆教育部藝術教育貢獻獎出爐，台中市立文華高中及啟明學校榮獲「高中組績優學校」，順天國中及惠明盲校榮獲「國中組績優學校」，豐原區葫蘆墩國小榮獲「國小組績優學校」，新民高中主任王建翔榮獲「教學傑出獎」，成績亮眼。

文華高中在全校師長帶領下，透過各項活動及國內外展演及競賽，涵養學生的美感，激發學生優異潛能，並積極參與國家文化藝術活動，除了大力培育優秀的舞蹈人才，每年並透過舞蹈教育講座及舞蹈展演示範，引導非舞蹈班或偏鄉的學生認識舞蹈，走過足跡已過50校。

文華高中校長何富財表示，學校的舞蹈班成立於1991年，「三十而立 立己‧利人」是學校今年30周年校慶主題，藝術貢獻獎給予過往30年努力的師生肯定與鼓勵，也賦予下一個30年的使命、榮譽與責任，持續為藝術教育貢獻，更上一層樓。

啟明學校為專收視覺障礙生的公立學校，設有國小、國中及高職部，本著「當上帝關起了一扇門，必會開啟另一道窗」的信念，以「發揮孩子的優勢，成就每一個孩子的未來」為願景，依學生特質需求，規劃各項音樂藝術課程與社團，培育視障音樂演奏人才。

啟明學校校長廖連喜表示，「藝術影響心靈、藝術蘊含生命、藝術創造生命」，學校一方面鏈結社會資源，如舉辦全國性視障音樂夏令營，邀請音樂名家到校指導，豐富視障學生的學習體驗；另一方面安排學生到校外演出，讓藝術與生命的元素深入師生與民眾心中，讓學校成為藝術教育與生命教育匯聚的學府。

順天國中設有舞蹈班、管樂團及各類藝術性社團，積極規劃校本特色彈性課程、籌辦動靜態藝文成果展、參與校內外各類公益活動演出，涵育親師生美感素養，並提供學生多元學習、自我展能的機會。

順天國中校長蔡仁政表示，學校是「一個適合學習、有機會成功、作為同儕典範的地方」，順天國中提供孩子發光發熱的機會，把美學生活化、讓藝術普及化。

惠明盲校服務3歲到18歲的視覺障礙及視多重障礙學生，每學年評估學生藝文發展潛力，提出適性、功能性課程訓練；為扎實學生藝術涵養與行動力，設有廣播、手拉坏及表演藝術社團，也帶領孩子走出校園用音樂回饋社會，用音樂、陶藝品增進與社區交流。

惠明盲校校長陳志福表示，視障者在認識這個世界會遇到許多高牆，而藝術則是他們一睹高牆後面，豐富人生的最佳途徑，學校期盼能讓學生具備藝術感知、創作與鑑賞能力，以藝術成就每一位學童。

葫蘆墩國小多面向推展表演藝術教育活動，帶孩子登上國家歌劇院、至偏鄉藝術交流，學校自2008年成立「糖葫蘆劇團」以來，每年推出一齣劇碼舉辦公演及跨縣市巡演，藉由舞台劇向社會大眾傳遞正向與美善能量。

葫蘆墩國小校長柯志明表示，在探索表演藝術的過程中，孩子們學到一種態度「表演的每一刻都只有一次機會，所以全力以赴；每一次演出，都是自我實現的歷程」，葫蘆墩國小在培育藝術小尖兵的路上，用表演藝術教育點亮了孩子內在的鎂光燈，成就孩子們的自信、光采與笑顏。

新民高中主任王建翔帶領學生參加全國技藝競賽、全國學生美術比賽、教育部一等國際競賽、德國紅點設計獎、莫斯科金鋒設計獎、世界五大海報設計獎芬蘭拉赫第三年獎等國內外競賽，獲獎數計150多項。

王建翔分享，視覺藝術設計領域需要更多優秀的人才，尤其培育具有創作能力、專業素養及文化內涵的年輕人，更需要長年耕耘，透過賞析、創作及文化養分，讓年輕學子走到世界舞台，開拓更寬廣的藝術視野。