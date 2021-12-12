文山區變電所驚傳爆炸黑煙狂竄 雙北多處大停電

台北市文山區景隆街變電所上午9點42分發生爆炸，導致雙北多處地區出現跳電、停電，信義區甚至還出現斷水的狀況，台北市議員徐巧芯就表示政府為了掩蓋缺電的事實，多次降壓，可能導致設備損壞造成跳電的問題！

文山變電所起火爆炸造成雙北多處跳電、停電，甚至還有部分地區出現停水的狀況，讓放假在家的民眾好困擾。徐巧芯在臉書發文表示，民眾要注意政府為了掩蓋缺電的事實，因為多次降壓可能導致設備損壞造成跳電的問題。

徐巧芯說，先前民生社區才出現四千多戶跳電的情況，指出這幾個月以來區域性的饋線跳脫情況越來越多，因此關於能源政策，「我們要有穩定的電力，乾淨的空氣」，號召民眾在18日的公民投票投下4張同意票展現民意。

除此之外，國民黨立委洪孟楷在臉書貼出變電所起火燃燒的影片，指出現場令人怵目驚心，且兩週前林口也發生近五千戶跳電的事件，認為安檢確實有檢討加強的必要；「重啟核四」公投領銜人黃士修也說，台灣因為關掉一半核電而缺電，台電頻繁降壓甚至降頻供電，情況已經非常危險，強調「如果核四公投不過，核二三也保不住，台灣進入非核家園，國安危機就會成為常態！」

對此，台電表示，台北一次變電所因設備故障起火，造成兩供電系統停電，使北市木柵與新北市新店等部分地區停電，已立即派員積極處理中；北水處也回應指出，因為台電供電異常的關係，造成多處加壓站跳電導致供水異常，大約要1個小時左右才能恢復。