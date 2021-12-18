公投四案未過關，4項均「不同意」大於「同意」。對於公投結果未通過，PTT股板許多網友從核四重啟、愛護藻礁、反萊豬等三大公投失利方面來看，預測周一（20日）台股走勢，對產業而言是利多或是利空訊號。

1名網友表示，核四重啟闖關失敗後，台灣2023至2025這3年可能面臨的缺電危機是否會衝擊半導體產業？再者，未來若加大力道發展太陽能、風力發電等產業，這2族群周一開盤是否不錯？

另外，原PO判斷，同樣闖關失利的愛護藻礁和反萊豬公投，前者三接施工有利水泥、鋼鐵等類股的表現，後者則有利美國國會幫助台灣加入CPTPP和簽訂台美FTA。

然而貼文曝光，底下網友各持己見戰翻，有網友對周一市況樂觀看待，「不確定因素沒了，美國會給你點面子，怎麼看都是噴」、「認真講，我覺得會噴」、「美股四巫日爆出大量，差不多會表態後續了，個人覺得會漲，但跟公投無關」、「一片樂觀」、「替禮拜四五停損的多多哭哭」、「慶祝行情」。

但也有網友認為觀望為佳，且國際股市也不大樂觀，「國際盤都軟成這樣，想追散戶上影線也OK，法人出給你」、「核能的戰略價值高於天然氣，反正股票短線漲跌看籌碼」、「前提是政府願意投入資源發展」、「一定會先拉高再倒貨，哪次不這樣」、「藻礁不同意，天然氣發電比例提高，風電是下去吧」。

另外，有網友認為即便缺電暫時也不傷及半導體產業，「缺電你確定輪得到半導體嗎？ 缺水才會吧」、「缺電也輪不到半導體受傷，台積電綠電布局一堆了」、「還缺電，你先沒電用，半導體都不會沒電用」、「半導體要看天然氣心情了」。