住在高雄市岡山區、彌陀區與梓官區的民眾請快儲水備用。台水公司七區處大崗山給水廠配合公路局道路拓寬辦理「頂潭路1200mm管線改遷工程」須辦理停水，將影響岡山、彌陀與梓官區8726戶。

台水七區處說，配合公路局台19甲線路基路面拓寬工程，該處須配合辦理頂潭路1200mm管線改遷工程，訂於12月13日上午9時至12月14日上午8時，執行停水作業。

這次停水地區包含岡山區協和里、後協里、仁壽里、福興里、壽峰里、前峰里、石潭里，彌陀區全區、梓官區全區，合計停水戶數8726戶。