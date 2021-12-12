【愛傳媒陳朝平專欄】美國主導的首屆全球「民主峰會」（Summits for Democracy）視訊會議，即將舉行，台灣也在受邀之列，興奮不已。前總統馬英九投書報端，舉證歷歷，指臺灣已經是「不自由的民主」（illiberal democracy），希望蔡總統和民進黨能以國家人民為念，懸崖勒馬，回歸真正的自由民主，臺灣參加「民主峰會」，才能名符其實。

美國之心，路人皆知。召開民主峰會，意在圍堵大國崛起的中國，捍衛美國的霸權，哪裡是為了全球自由民主與人權謀?馬英九拿著國外學者討論民主的書袋，去和蔡英文與民進黨討論回歸真正的自由民主，是與虎謀皮？還是與狼共舞？

所謂「民主峰會」，邀請的110國家與民間組織，良莠不齊，有毒梟輪替的民選國家，有民選專制的國家，有附庸美國的民選國家，還有美國指定繼承人的民選專政國家，這些受邀國，都是比馬英九指稱的「不自由民主」更下流齷齪的「民主」，試問，一群下流齷齪的民選專政國家的代表，透過視訊會議，又能得到甚麼有益於人類福祉的結論？

美方強辯，民主峰會是Summits for Democracy，而非Summits of Democracy，然而，與會者黑白混雜、雌雄莫辨、善惡不明，群聚同框，果真能「對抗威權」、「打擊貪腐」、「促進對人權尊重」?或者，只是拜服在美國威權腳下，高呼美國萬歲？

美國真有心促進對人權的尊重，何不檢討過往20年對中東地區的侵略戰爭與種族滅絕行動？何不設法改善美國國內日益嚴重的種族歧視問題？何不學著平等對待世界各個國家？

從政多年、天真無邪的馬英九，不改書生論政的本色，投書報端，猛掉書袋，拿著民主令牌抗衡美國的霸權不說，寄望蔡英文和民進黨懸崖勒馬，猶如一拳打到棉花上，又像是對豬喊話，最多也只能換來豬隻哼哼兩聲！

作者為資深媒體人

照片來源：馬英九臉書粉絲專頁截圖。

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