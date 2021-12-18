四大公投全軍覆沒，無一過關。傳播學者認為，本次公投投票率很低，證明了公投綁大選才能有效帶動投票，但此案反而未能通過，台灣未來的公投到底要怎麼走，值得朝野和全民深思。

四大公投今(18)日表決，投票在下午4點半結束，整體投票情況不如預期，各地投開票所冷清。外界對於國民兩大黨動態有著不同解讀。

回顧《公投法》的修訂，最早是2003年陳水扁執政時期入法。有關公投日期，原本年是規定在《公投法》第24條：「中央選舉委員會應於公民投票案公告成立後1個月起至6個月內舉行公民投票，並得與全國性之選舉同日舉行。」

但2018年完全執政之下的民進黨，將《公投法》第23條定為：「主管機關應於公民投票案公告成立後1個月起至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行」，也就是公投必須綁大選。

然而在2018年底九合一選舉合併公投後，民進黨隨即再次修法，又將《公投法》第23條改為「公民投票日定於8月第4個星期六，自中華民國110年起，每2年舉行1次。公民投票日為應放假日。」

文化大學新聞系教授莊伯仲說：「本次公投的結果充滿了荒謬！」因為三接蓋在藻礁上，是馬英九執政時的決策。而當時受美方壓力才開放萊牛，民進黨抵死反對，現在卻力挺萊豬進口。

至於公投綁大選，莊伯仲指出，這正是馬英九執政時期的民進黨主張，但國民黨不同意。所以，表面上看是「四個不同意」，其實是4分之3支持國民黨的舊主張。

莊伯仲也提到，此外，同樣荒謬的是，本次公投的投票率很低，證明了公投綁大選才能有效帶動投票，但此案反而未能通過。台灣未來的公投到底要怎麼走，值得朝野和全民深思。